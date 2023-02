Calciomercato – Dall’Inghilterra: “Kamada accostato al Milan”

Uno dei giocatori più in forma in questo momento in campo europeo è senza ombra di dubbio Daichi Kamada. Il classe 1996, che ha anche preso parte ai Mondiali di Qatar 2022 con il suo Giappone, ha finora messo a segno 7 reti e 5 assist in Bundesliga con la maglia dell'Eintracht Francoforte, che lo rendono uno dei più prolifici del campionato tedesco.