Calciomercato Juventus – Zaniolo e l’indizio social sui bianconeri

Il calciomercato della Juventus inizia a muoversi: in vista dell'estate un obiettivo è Nicolò Zaniolo, il quale ha lanciato degli indizi

Matteo Mosconi

Uno dei nomi maggiormente interessanti per il calciomercato della Juventus è certamente quello di Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma in scadenza di contratto nel 2024.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, al momento non ci sono i presupposti per un rinnovo con la casacca giallorossa, e gli indizi sui social portano sempre più lontano dalla capitale il talento ex Inter.

In particolare, il giovane centrocampista si è lasciato sfuggire tre like su Instagram ai post di Leonardo Bonucci, Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli sulla vittoria bianconera ad Empoli. Inizialmente si pensava fosse una risposta all'esclusione nella sfida contro lo Spezia, in realtà si tratta di segnali inequivocabili.

In casa Juventus gli addetti ai lavori sono convinti che Zaniolo possa far fare il definitivo salto di qualità alla formazione di Massimiliano Allegri, il quale avrebbe già avallato l'ipotesi del suo arrivo in bianconero. Milan, in vista un ritorno a sorpresa: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI