Calciomercato Juventus – Toni suggerisce: via Dybala

Toni dà suggerimenti per il calciomercato della Juventus: addio a Dybala. E se si riuscisse a prendere Haaland...

ri si preparano a cambiare molto e anche i giocatori che finora sembrano essere punti fermi, potrebbero salutare. È stato messo in discussione Cristiano Ronaldo, portoghese classe 1985, dopo l'ennesima eliminazione in Champions League. Ora i bianconeri ragionano sul da fare, ma alla fine potrebbe anche restare (anche perché è difficile trovare qualcuno disposto a pagare 50 milioni per lui). Di questo ha parlato anche un grande ex, Luca Toni. Il bomber campione del Mondo ha suggerito di cedere Paulo Dybala, argentino classe 1993, ma di continuare con CR7, affiancato da Alvaro Morata, attaccante spagnolo classe 1992, sul quale però non ci sono molti dubbi.