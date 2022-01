Calciomercato, la Juventus taglia gli stipendi a Dybala e soci

Mentre giornali e siti insistono nel dare - a turno - Vlahovic, Pogba e Icardi alla Juventus, il club bianconero si appresta a tagliare gli stipendi. I giocatori in scadenza a giugno sono ben sei e ad essi - secondo quanto riporta calciomercato.com - è stato proposto un taglio del 15% dei loro compensi. L'imperativo del nuovo amministratore delegato Maurizio Arrivabene , infatti, è quello di abbassare drasticamente il monte ingaggi , indipendentemente da come finirà la stagione. Con o senza Champions League, quindi, andranno fatti dei sacrifici.

Ora la Juventus spende circa 170 milioni di euro (cifra al lordo) per gli stipendi. L'obiettivo è scendere, ma non sarà facile perchè i calciatori in scadenza, Dybala a parte, non sono di primissimo piano. Intanto la Joya si guarda attorno e cerca eventuali alternative sul mercato. L'Inter rimane vigile e punta allo sgarbo, ma non è l'unica squadra.