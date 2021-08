Calciomercato Juventus – Ramsey destinato a rimanere a Torino | News

Aaron Ramsey difficilmente lascerà la Juventus durante questa sessione di calciomercato: il centrocampista gallese è stato accostato al Milan

Nonostante la sua volontà di lasciare la Juventus per giocarsi le sue carte altrove, Aaron Ramsey non è stato ancora ceduto. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il gallese starebbe ancora aspettando un'offerta da parte di un club inglese ma che non è ancora arrivata. A meno di tre settimane dalla fine del mercato, Massimiliano Allegri starebbe facendo in modo di poter far giocare l'ex Arsenal come 'play' di centrocampo, in maniera tale da dargli quella fiducia e quella continuità che in bianconero non ha mai trovato. Il classe 1990 nei giorni scorsi era stato accostato anche al Milan, ma difficilmente vedremo Ramsey con la maglia rossonera addosso. Intanto Brahim Diaz ha parlato ai microfoni di Milan Tv: queste le sue parole.