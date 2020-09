Calciomercato Juventus – Nuovo scambio col Barcellona

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La priorità in casa Juventus è, como noto, la prima punta. Sfumato definitivamente Luis Suarez, al momento ancora al Barcellona, i bianconeri stanno virando su Edin Dzeko della Roma o, in alternativa, su Olivier Giroud. Ma non solo. Proprio con il Barça potrebbe essere messa in piedi un’altra operazione di mercato. Oltre alla cessione di Luca Pellegrini al Genoa, i bianconeri sono pronti ad altri cambiamenti sulle fasce. In uscita c’è sempre Mattia De Sciglio, classe 1992 valutato 7,5 milioni. Proprio il Barcellona ci sta ripensando, vista la possibile cessione di Nelson Semedo. Non è da escludere uno scambio di prestiti tra l’ex Milan e Junior Firpo, terzino su cui il Barça punta tantissimo, tanto da piazzare una clausola da 200 milioni, e che era stato accostato più volte all’Inter nell’ambito dell’operazione Lautaro Martinez. Asse caldissimo, possibili sviluppi a breve.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>