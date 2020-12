Calciomercato Juventus – Dalla Spagna: offerta super per Dybala

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus dopo il successo sul campo del Barcellona per 3-0, valso il primo posto nel girone di Champions League, ora cerca certezze in campionato. La dirigenza però pensa già al calciomercato e si pensa soprattutto alla situazione Paulo Dybala. L’argentino classe 1993 sta vivendo un momento non particolarmente felice e il suo contratto è in scadenza nel 2022. Il rinnovo è lontano e per non svalutarlo, la Juve potrebbe decidere di cederlo, anche visto il rendimento non troppo positivo.

Secondo TodoFichajes, infatti, sarebbe pronta una super offerta da parte del Tottenham, disposto a mettere sul piatto fino a 70 milioni per aggiudicarsi la Joya. Gli uomini di José Mourinho sono in corsa per il titolo e un rinforzo importante può dare la spinta giusta. La Juventus ci pensa, ma per lasciarlo andare chiede almeno 80 milioni. 10 in più dunque, una distanza non così ampia, che in qualche modo potrebbe essere colmata.

LA NOSTRA ESCLUSIVA A SAVICEVIC >>>