Calciomercato Juventus – Dalla Spagna: il Barcellona non cede Ansu Fati

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Secondo quanto riferito dal quotidiano catalano ‘Sport‘, il Barcellona non ha alcuna intenzione di inserire il cartellino di Ansu Fati, classe 2002, stellina dell’attacco blaugrana, in operazioni di mercato nel corso della prossima sessione di trattative.

Ansu Fati, sotto contratto con il Barça fino al 30 giugno 2022, autore di 5 gol in 24 gare finora in stagione con la squadra di Ernesto Valverde prima e Quique Setien poi, pertanto, non si muoverà dalla Catalogna. La Juventus, che sembrava interessata ad Ansu Fati, dunque, proseguirà i dialoghi di mercato con gli spagnoli battendo altre piste.

In ballo, tra bianconeri e catalani, ci sono sempre i nomi di Miralem Pjanić, Frenkie de Jong, Nélson Semedo, Mattia De Sciglio ed Arthur, il quale, però, ha già fatto sapere di non voler lasciare Barcellona per l'Italia.