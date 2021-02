Calciomercato Juventus – Cristiano Ronaldo, richiesta shock per il rinnovo

Ecco la richiesta di Cristiano Ronaldo per il rinnovo

Il contratto di Cristiano Ronaldo è in scadenza nel 2022 e la Juventus vorrebbe blindare il fuoriclasse portoghese, che altrimenti in estate si svaluterebbe molto e tra un anno potrebbe accordarsi a zero con qualsiasi altra squadra. Ovviamente una situazione che i bianconeri vogliono evitare e, per questo, puntano al rinnovo di contratto dell’attaccante classe 1985. Un rinnovo tutt’altro che facile però…

Secondo quanto riportano i media spagnoli, infatti, Ronaldo non vuole assolutamente spalmare il proprio stipendio come invece vorrebbe la Juve. Il cinque volte Pallone d’Oro chiede sempre i suoi 31 milioni di euro all’anno per continuare a giocare in bianconero. A questo punto, se le cose non cambieranno e se la Juventus non dovesse accettare, la cessione è probabile. I bianconeri sperano almeno di riuscire a guadagnare 60 milioni da un’eventuale trasferimento.

