Calciomercato Juventus – Buffon e Chiellini rinnovano fino al 2021

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, comunica i rinnovi di Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini fino al 2021. Una storia lunghissima quella tra i giocatori e i colori bianconeri che viene così celebrata su sito ufficiale:

“Ci sono giocatori che non hanno bisogno di presentazioni. Campioni la cui storia parla da sola, e il cui legame con la maglia che indossano è indissolubile. Esempi in campo e in spogliatoio, leader, trascinatori, portatori del DNA bianconero, che vestono come una seconda pelle.