Calciomercato Juventus – Via Arthur, dentro Zakaria o Rovella

Daniele Triolo

Le mosse di calciomercato della Juventus tengono banco su 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Certo, ampio spazio e considerazione al rinnovo di Paulo Dybala per ora 'congelato' ma è a centrocampo che la 'Vecchia Signora', verosimilmente, farà un paio di operazioni in questa sessione invernale.

È in partenza, infatti, il brasiliano Arthur, classe 1996, in procinto di trasferirsi all'Arsenal. I 'Gunners' lo vorrebbero in prestito fino a fine stagione, ma la Juventus, per privarsi dell'ex Barcellona, chiede maggiori garanzie ai londinesi. Se non un obbligo di riscatto, che il prestito sia almeno di 18 mesicon eventuale diritto di riscatto nell'estate 2023.

Al suo posto, secondo la 'rosea', la Juventus potrebbe accogliere Denis Zakaria, anch'egli del 1996, mediano svizzero in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach. Il giocatore potrebbe arrivare subito ma, in questo caso, avrebbe dei costi significativi, di cartellino e di ingaggio, giacché il ragazzo vuole un ricco contratto di cinque anni.

L'alternativa di calciomercato a Zakaria, per la Juventus, risponde al nome di Nicolò Rovella, classe 2001, già di proprietà del club bianconero ma attualmente in prestito al Genoa. Potrebbe dunque essere richiamato a Torino per proseguire la stagione alla corte di Massimiliano Allegri.

