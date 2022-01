Calciomercato, i movimenti delle big: Juve-Vlahovic, si fa. Inter su Gosens

Non solo il calciomercato del Milan. Anche le grandi squadre del campionato di Serie A stanno lavorando per rinforzare le loro rose

Enrico Ianuario

CALCIOMERCATO — Il calciomercato è alle battute finali e le big di Serie A stanno lavorando per rinforzare le loro rose. La Juventus sembrerebbe essere ad un passo per Vlahovic, mentre l'Inter è su Gosens. Potrete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrere le prossime schede.

LAZIO — Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo spagnolo 'AS', il Mallorca sarebbe sulle tracce di Vedat Muriqi. Il club delle isole Baleari starebbe pensando di avanzare un'offerta alla Lazio per acquistare l'attaccante kosovaro in prestito con diritto di riscatto.

NAPOLI — Il Napoli continua a cercare un terzino sinistro in vista della prossima stagione. Secondo il 'Corriere dello Sport', i partenopei avrebbero puntato gli occhi su Owen Winjdal, esterno classe 1999 attualmente in forza all'AZ Alkmaar.

ROMA — La Roma starebbe studiando un ulteriore colpo per rinforzare il centrocampo. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', i giallorossi potrebbero fare un tentativo per riportare in Italia Ever Banega. L'ex centrocampista di Siviglia e Inter oggi gioca all'Al-Shabab e potrebbe rimettersi in gioco in Europa.

INTER — Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', l'Inter e la Sampdoria hanno raggiunto l'intesa per il trasferimento di Stefano Sensi. Il centrocampista dovrebbe approdare alla corte di Marco Giampaolo in prestito fino a giugno.

ATALANTA — L'Atalanta potrebbe cedere un 'pezzo da 90' in questa sessione di mercato. Secondo 'Tuttomercatoweb', l'Inter sarebbe sarebbe in pressing per Robin Gosens. I bergamaschi chiedono 30 milioni di euro per la cessione dell'esterno tedesco, ma al momento il club di Zhang potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto.

JUVENTUS — Secondo 'Sky Sport', la Juventus e la Fiorentina hanno trovato l'accordo per Dusan Vlahovic. Offerta dei bianconeri da 65 milioni di euro più 10 di bonus, con i viola che rimpiazzerebbero l'attaccante serbo con Cabral del Basilea.

