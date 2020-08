Calciomercato Inter – Ufficiale: Sánchez nerazzurro fino al 2023

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – La notizia era già stata anticipata, ieri sera, nel pre-partita di Inter-Getafe di Europa League, dall’amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta. Stamattina, poi, come preannunciato dal dirigente, è arrivato il comunicato ufficiale del club di Via della Liberazione.

L’attaccante cileno Alexis Sánchez, classe 1987, è diventato un calciatore dell’Inter fino al 30 giugno 2023. In questa stagione aveva militato, infatti, nella squadra di Antonio Conte in prestito dal Manchester United, società con la quale ha rescisso il contratto prima di legarsi per altri tre anni all’Inter per un ingaggio da 7 milioni di euro netti l’anno.

Questo il comunicato ufficiale pubblicato dall’Inter: “FC Internazionale Milano comunica che Alexis Sánchez si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo gratuito. L’attaccante cileno ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2023”. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>

