Calciomercato Inter – Skriniar è rimasto per “colpa” di Zhang

Ultime Mercato Inter: Skriniar rimasto per colpa di Zhang

CALCIOMERCATO INTER – Il mercato non si ferma mai. L’Inter è stata molto attiva nell’ultima sessione e continuerà a esserlo nelle prossime. La squadra di Steven Zhang ha fatto molto anche in uscita e a un certo punto sembrava fosse pronta a salutare pure Milan Skriniar, difensore slovacco classe 1995. Su di lui c’era il Tottenham, ma alla fine non se n’è fatto nulla. Il motivo è legato alle richieste molto alte dell’Inter: 50 milioni almeno. Non un euro in meno. La colpa è di Christian Eriksen.

Cosa c’entra il povero danese? Zhang non ha dimenticato come il Tottenham pretese tutti i 20 milioni per lasciare libero Eriksen nonostante mancassero 6 mesi alla scadenza del contratto. Ecco perché l’Inter non ha fatto sconti sulla richiesta da 50 milioni. Cifra lontana da quella che il club inglese poteva offrire. Una presa di posizione forte del numero uno interista.

Una linea dettata da una piccola ripicca, ma che comunque resterà valida in ogni circostanza: nessuna svendita. Una decisione che porterà sicuramente anche alcuni problemi, ma che mette l’Inter in una posizione di forza.

