Calciomercato Inter – Scambio tra Dzeko e Sanchez, non è finita

Scambio tra Dzeko e Sanchez ancora possibile: le ultime di mercato

Gli ultimi giorni di questa sessione di mercato si preannunciano davvero incandescenti per quanto riguarda la Roma. I giallorossi hanno da risolvere la questione Edin Dzeko, capitano spodestato da Paulo Fonseca, con cui ha discusso animatamente. Sembrava si potesse mettere in piedi uno scambio con Alexis Sanchez dell’Inter, ma la trattativa si è poi arenata e sembrava saltata. C’era infatti distanza per quanto riguardava gli stipendi: i nerazzurri volevano che i giallorossi continuassero a pagare quello del bosniaco, più alto di quello del cileno che sarebbe rimasto a carico del club interista; oppure un conguaglio economico di 2 milioni. La Roma ha rifiutato. Eppure, ancora non è detta l’ultima parola.

Sembra infatti che nelle prossime ore Alessandro Lucci, agente del classe 1986 giallorosso, farà un altro tentativo per portare a buon fine lo scambio. Resta comunque molto difficile, con il classe 1988 destinato a restare in nerazzurro. Dzeko sarà invece offerto anche ad altri club, soprattutto all’estero. Se però non si dovesse riuscire a piazzare, bisognerà per forza ricucire la situazione con il tecnico.

