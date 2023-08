Calciomercato Inter – Si inserisce anche il Napoli per Samardzic

Per quanto riguarda il centrocampo, Lazar Samardzic sembrava ormai promesso sposo dei nerazzurri. La firma però non è ancora arrivata e cresce il pessimismo in casa del club lombardo.

L'operazione è diventata maggiormente difficile con l'inserimento imminente del Napoli. Il costo del ventunenne è di circa 20 milioni e gli Azzurri avrebbero i fondi per chiudere tale trattativa dopo la cessione di Kim Min-Jae. Se questo arrivo dovesse effettivamente concretizzarsi, sarebbe da escludere quello in prestito di Giovani Lo Celso, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Milan, chi arriverà in attacco? Scoprilo qui >>>