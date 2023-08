Calciomercato Inter – Telenovela Samardzic: spunta un terzo procuratore

L'Inter, nonostante le enormi difficoltà economiche, è riuscita ad acquistare qualche elemento interessante tra cui Davide Frattesi, Yann Aurel Bisseck e Marcus Thuram. Mentre i nerazzurri attendono l'ormai imminente ufficialità dell'attaccante austriaco Marko Arnautovic, la stessa cosa non si può dire per il centrocampista serbo Lazar Samardzic. Quella del classe 2002 è una delle trattative più strane andate in scena nella storia del calciomercato. Raramente si è visto un calciatore svolgere le visite mediche, scattarsi le foto con i tifosi e successivamente avere dei dubbi se firmare o no per tale squadra.