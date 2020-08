Calciomercato Inter – Occhi su Fares e caccia alla quarta punta

CALCIOMERCATO INTER – L’Inter seleziona le proprie priorità e anche per questo ha rallentato su Sandro Tonali, talento del Brescia sul quale si è fiondato il Milan. I nerazzurri sperano di poter fare altrettanto con Mohamed Fares, esterno della SPAL che però è molto vicino alla Lazio. Oggi Igli Tare incontrerà i ferraresi e vuole chiudere, ma l’Inter è alla finestra, pronta a intervenire nel caso in cui l’operazione non andasse a buon fine. Esterno a tutta fascia, piace da sempre e sarebbe ideale per Antonio Conte. Il prezzo è di 7 milioni, decisamente alla portata. Il 1996 algerino, però, è sempre più vicino ai biancocelesti.

Nel frattempo, in attesa cosa ne sarà di Fares, l’Inter valuta chi scegliere come quarta punta: Lautaro Martinez ha come riserva Alexis Sanchez, ma manca quella di Romelu Lukaku. La richiesta di Conte è sempre Edin Dzeko, valutato 10 milioni dalla Roma. Occhio però anche ai giovani: Sebastiano Esposito vuole convincere Conte, ma anche Eddie Salcedo, rientrato dal prestito all’Hellas Verona. Un classe 2002 e un classe 2001. Quest’ultimo però può essere pedina per arrivare a Marash Kumbulla, difensore classe 2000 degli scaligeri, valutato 25 milioni (15 più Salcedo l’ipotesi). Infine, in entrata l’Inter lavora sempre per Aleksandar Kolarov, classe 1985 della Roma (5 milioni il costo), e Arturo Vidal, classe 1987 del Barcellona (11 milioni). Due acquisti di esperienza, come vuole Conte.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>