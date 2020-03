Calciomercato Inter – Interesse per Aubameyang: ecco chi sostituirebbe

CALCIOMERCATO INTER – Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, l’Inter starebbe già pensando a come sistemare la squadra in vista della prossima estate. Il reparto interessato è l’attacco, con il nome di Pierre-Emerick Aubameyang in cima alla lista dei desideri. La situazione dell’ex Milan non è semplice all’Arsenal: il suo contratto scade nel 2021 e la richiesta del gabonese si aggirerebbe sui 12 milioni di euro.

Nelle scorse settimane Aubameyang ha dichiarato: “Non bisogna vincere dei trofei per essere un grande attaccante”, ma potrebbe essere una dichiarazione di facciata, perché il suo obiettivo è quello di vincere qualcosa. Per questo sta ascoltando diverse offerte, tra cui quella dell’Inter, alle prese con la questione Lautaro Martinez, sempre nel mirino del Barcellona. Il numero 14 dell’Arsenal, dunque, sarebbe il perfetto erede dell’argentino. Intanto arriva l’ufficialità del licenziamento di Boban: il comunicato, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android