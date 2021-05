Calciomercato Inter – Depay fa chiarezza e apre: le ultime

Il calciomercato dell'Inter non sarà molto ricco: bisogna sfruttare le occasioni come Depay, che parla così del proprio futuro.

Il prossimo calciomercato in casa Inter sarà a dir poco complicato. I nerazzurri non potranno spendere se prima non avranno ceduto di più. Il saldo dovrà essere positivo. Bisognerà quindi cogliere le occasioni. Come potrebbe essere Memphis Depay, attaccante olandese classe 1994 del Lione, che sarà libero a parametro zero dal primo luglio. I club interessati sono tantissimi, oltre ai nerazzurri: il Barcellona sembra quello ormai davvero vicinissimo ad aggiudicarselo, ma tutto dipenderà da chi sarà il prossimo allenatore. Anche in Serie A ci sono tante squadre che lo vogliono, come Milan e Juventus, oltre alla Roma. Insomma, un pezzo pregiato, che l'Inter segue con attenzione.