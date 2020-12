Calciomercato Inter – Conte, sarà addio: scelto il sostituto

CALCIOMERCATO INTER – La scelta di puntare su Antonio Conte, due anni fa, aveva spaccato la tifoseria interista, che ha sempre visto nell’allenatore salentino un simbolo della Juventus, di cui è stato capitano da giocatore e poi successivamente allenatore. Una scelta, un sacrificio, digerito solo a patto di ottimi risultati, che però non sono arrivati. Ieri sera, l’ennesima delusione: l’Inter è arrivata ultima nel girone di Champions League ed è dunque stata eliminata da tutte le competizioni europee. Ora può davvero esserci la separazione tra Conte e l’Inter, con i nerazzurri che stanno già pensando al sostituto.

Secondo Il Messaggero, il nome individuato dal club interista è quello di Simone Inzaghi, allenatore attualmente della Lazio. I capitolini non vorrebbero però lasciarlo andare. Tra le parti c’è in ballo il rinnovo di contratto, che a questo punto potrebbe non arrivare, con però la squadra romana che potrebbe anche non liberarlo anticipatamente. Di certo per Inzaghi questa è una condizione favorevole anche per ottenere un rinnovo di contratto a condizioni vantaggiose.

Su Inzaghi c’è sempre anche la Juventus però, che nel caso in cui Andrea Pirlo dovesse fallire sarebbe pronta a sostituirlo con un allenatore di esperienza. Insieme a Inzaghi potrebbe, tra l’altro, lasciare la Lazio anche Igli Tare, soprattutto se si spostasse direzione nerazzurra.

