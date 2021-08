Calciomercato – Il PSG stoppa Mbappé: non andrà ora al Real Madrid

Kylian Mbappé non si trasferirà dal PSG al Real Madrid in questa sessione di calciomercato. I parigini corrono il rischio di perderlo a zero

Daniele Triolo

Ieri sera Kylian Mbappé ha deciso Reims-PSG con una doppietta. E, a quanto pare, questa non è stata l'ultima esibizione dell'attaccante francese, classe 1998, con la maglia della squadra parigina. Salvo clamorosi rilanci del Real Madrid nelle ultimissime ore di questa sessione di calciomercato, infatti, Mbappé non lascerà il PSG adesso.

Il fuoriclasse transalpino, come riferisce tanto la stampa francese quanto quella spagnola, resterà dunque a Parigi per ora. Anche lui si sarebbe ormai convinto a rimandare il proprio trasferimento nella Liga spagnola. La dirigenza del PSG, irritata dall'atteggiamento dei 'Blancos' per Mbappé, ha infatti fatto muro sull'offerta di 170 milioni di euro più 10 di bonus: il giocatore sarebbe partito soltanto alle condizioni imposte dalla società presieduta da Nasser Al-Khelaïfi.

Senza un ulteriore rilancio da parte del Real Madrid, con un'offerta che sfori il muro dei 200 milioni di euro, Mbappé resterà al PSG. Il giocatore è tranquillo a Parigi ed è disposto a vedere ciò che succederà senza forzare la mano per un suo trasferimento. Per lui va bene tutto: andare ora al Real Madrid oppure aspettare un anno e, nel frattempo, fare parte del tridente con Lionel Messi e Neymar sotto la Torre Eiffel.

La strategia del PSG, ad ogni modo, è molto rischiosa. Mbappé, infatti, andrà in scadenza di contratto con i capitolini il 30 giugno 2022 e ha già detto di non voler rinnovare l'accordo. Pertanto, è alta la probabilità di perderlo a parametro zero tra meno di un anno. Magari il PSG spera di diventare invincibile in Europa di modo da convincere Mbappé a restare e rinnovare: vedremo chi avrà avuto ragione alla lunga.