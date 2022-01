Calciomercato, i movimenti delle big – Dybala, c’è l’inserimento dell’Inter

Il calciomercato è entrato nel vivo e oggi la notizia principale riguarda l'Inter e la Juventus, con i nerazzurri che potrebbero fare un clamoroso sgarbo ai rivali bianconeri. Gli il club di Serie A che più si sta muovendo in questa sessione di trasferimenti. Dopo aver ufficializzato due colpi in entrata, i giallorossi ne ufficializzano due in uscita. Rimanendo nella Capitale, anche in casa Lazio qualcosa bolle in pentola, mentre fa discutere il futuro incerto di Dries Mertens dalle parti di Napoli. Potrete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.