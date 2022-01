Calciomercato – Ex Milan, Leonardo non dimentica Paqueta: lo vuole al Psg

Leonardo mette gli occhi sul pupillo Lucas Paqueta. Dal Milan al Psg, può diventare nuovamente un obiettivo di calciomercato

Adriano Galliani direbbe sicuramente: "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Una frase che potrebbe ritornare buona per Leonardo. A gennaio 2018, infatti, il brasiliano portò al Milan Lucas Paqueta per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Dopo un impatto straordinario, il calciatore subì un calo di rendimento evidente che rese necessaria una cessione. Ma le vie del calciomercato sono infinite e le strade dei due connazionali potrebbero nuovamente incrociarsi.