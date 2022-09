Calciomercato – Dall’Inghilterra: “Duello Juve-Milan per Douglas Luiz”

Previsto un duello di mercato per Douglas Luiz. Secondo quanto riferisce il 'Sun', Milan e Juventus potrebbero contendersi nel mercato di gennaio il centrocampista brasiliano. Attualmente in forza all'Aston Villa, il classe 1998 è in scadenza di contratto a giugno 2023. Dunque è possibile che il club inglese potrebbe cederlo nella finestra di riparazione ad un prezzo inferiore rispetto al suo reale valore. Le Top News di oggi: conferenze Pioli e Saelemaekers, esce un docufilm sul Milan da non perdere