Calciomercato – Di Marzio: “Pazze idee Monza, contatti con Icardi e Dybala”

Dopo la prima, storica, promozione in Serie A, il Monza si è presentato completamente scatenato sul calciomercato. Dopo gli acquisti di Andrea Ranocchia, Stefano Sensi, Andrea Carboni e Alessio Cragno, ad Adriano Galliani non basta una sola pazza idea, ma ne ha in mente ben due. Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio l'ex amministratore delegato del Milan ha avuto un contatto con Wanda Nara, moglie-agente di Mauro Icardi .

Il Monza spera che, alla fine del calciomercato, se l'ex Inter non dovesse trovare altre soluzioni, potrebbe aprire al ritorno in Italia. Il Psg, però, dovrebbe contribuire a pagare una parte d'ingaggio. Le condizioni sono abbastanza complicate, ma intanto un tentativo è stato fatto. Ma non è finita qui, perché Galliani ha avuto un contatto anche con gli agenti di Paulo Dybala. Di Marzio definisce 'impossibile' questa possibilità per l'ex Juventus. Ma il sogno della grande coppia d'attacco argentina è vivo in casa Monza. Difesa, due piste calde per il Milan: le ultime news di mercato >>>