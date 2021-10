Calciomercato – Dal Portogallo: “Milan e Roma puntano Dalot per gennaio”

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Portogallo, Diogo Dalot potrebbe approdare al Milan o alla Roma nel mercato di gennaio

Dopo aver trascorso l'ultima stagione in prestito al Milan, Diogo Dalot potrebbe nuovamente far ritorno nella squadra allenata da Stefano Pioli. 33 presenze, due gol e tante ottime prestazioni in rossonero avevano convinto la dirigenza di via Aldo Rossi ad acquistare il terzino portoghese a titolo definitivo durante l'ultima finestra estiva di mercato. A complicare la trattativa ci ha pensato l'allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, il quale ha chiuso la porta in faccia al Diavolo ma anche ad un altro club interessato: il Borussia Dortmund.