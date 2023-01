Calciomercato – Centrocampo: le migliori 5 promesse per il 2023

CENTROCAMPO, LE PROMESSE PER IL 2023

Nell'attesa che il campionato di Serie A ricominci, dopo la sosta imposta per dare spazio ai Mondiali di Qatar 2022, andiamo a scoprire le migliori 5 promesse a centrocampo. Alcuni sono volti noti, mentre altri sono decisamente meno conosciuti.

NOEL ASEKO NKILI — Un nome poco noto persino agli addetti ai lavori è quello di Noel Aseko Nkili, probabilmente anche per la tenera età del ragazzo. Il classe 2005 è nato calcisticamente nell'Hertha Berlino, dove ha compiuto tutta la trafila nelle selezioni giovanili, tra Under 16 e Under 17. Delle sue indubbie qualità se ne sono accorti anche in casa Bayern Monaco, società che punta molto sulle promesse in rampa di lancio. In Baviera il 17enne tedesco non ha ancora trovato l'esordio in prima squadra, anche perché c'è parecchia abbondanza in quel ruolo, ma nell'Under 19 ha segnato una rete nelle 5 presenze sin qui disputate. Il tedesco ha anche rimediato un cartellino rosso e ha margini di crescita importanti, ma può essere considerato come uno dei possibili exploit per il 2023.

ROMEO LAVIA — Certamente più conosciuto è Romeo Lavia. Il centrocampista belga, che può giocare anche da nel reparto arretrato avendo doti molto importanti dal punto di vista difensivo, è un prospetto interessante per il 2023. Il suo percorso nel mondo del calcio comincia in patria, all'Anderlecht, anche se non trova mai l'esordio in prima squadra. Le sue ottime qualità impressionano gli scout del Manchester City, che lo portano in Inghilterra e lo fanno crescere nelle giovanili dei Citizens, prima che il Southampton decida di puntare su di lui. L'investimento per il classe 2004 è cospicuo e i Saints sborsano più di 12 milioni di euro per lui, ma finora Lavia ha risposto più che presente, segnando una rete nelle sette presenze disputate in Premier League.

JOHANN LEPENANT — Pur giocando in un campionato competitivo e in una squadra che punta anche ad obiettivi importanti, sono probabilmente passate in sordina le prestazioni di Johann Lepenant con il Lione. Il classe 2002 transalpino ha tirato i primi calci al pallone nel Caen, ma nel corso dell'ultima sessione di calciomercato Les Gones si sono accaparrati il suo cartellino a fronte di un esborso economico di poco più di 4 milioni di euro. Alto 1,76 m e con doti difensive non indifferenti, le apparizioni sommate in stagione in Ligue 1 sono 12, quindi la maggior parte di quelle disputate dal Lione. Il ragazzo può ancora crescere e può compiere il definitivo salto di qualità nel 2023 passando da promessa a certezza.

FABIAN RIEDER — La prossima promessa il salto di qualità nel mondo dei grandi lo ha già fatto, trovando le prime due presenze con la maglia della nazionale maggiore della Svizzera ai Mondiali di Qatar 2022. Il prossimo passo sarà quello di trovare una squadra che militi in un campionato più competitivo di quello in cui gioca e magari voglia investire sul suo talento. Il suo nome è Fabian Rieder ed è un centrocampista centrale con doti offensive che guida la mediana dello Young Boys. In stagione ha già siglato tre reti e tre assist per i compagni e già dal 2023 potrebbe spiccare il volo definitivamente.

MOISES CAICEDO — Ha trascinato, insieme al compagno Enner Valencia, il suo Ecuador ad un passo da uno storico ottavo di finale ai Mondiali di Qatar 2022. Il suo gol non è comunque bastato alla selezione sudamericana per superare il Senegal nello scontro diretto, ma sulle qualità di Moises Caicedo non ci sono dubbi. Il classe 2001 è uno dei prospetti più interessanti per i prossimi anni per quanto riguarda il centrocampo. Il fatto di essere stato punto fermo del Brighton tanto sotto la guida di Graham Potter, quanto all'arrivo sulla panchina di Roberto De Zerbi, dimostra le possibilità che ha l'ecuadoriano di dare una svolta alla propria carriera già nel 2o23.