Calciomercato – Bucchioni: “Kamara obiettivo di Milan e Juventus”

Le ultime sul calciomercato del Milan. Boubacar Kamara è un giocatore che piace ai rossoneri, ma attenzione anche alla Juventus

Boubacar Kamara è un nome accostato da tempo al Milan. Il francese, che può giocare sia da centrocampista che da difensore, è un nome sempre gradito. Attenzione però alla Juventus, che ha iniziato a monitorarlo. Queste le dichiarazioni del giornalista Enzo Bucchioni su 'TuttoMercatoWeb': "Juventus? in Francia i riflettori sono accesi sul Marsiglia dove gioca Kamara, centrocampista di 22 anni, in scadenza di contratto. E’ valutato oltre 25 milioni, ma visto che il Marsiglia rischia di perderlo a zero a giugno, un’offerta a gennaio potrebbe essere gradita. Sul giocatore c’è da tempo anche il Milan". Leggi la nostra intervista in esclusiva a Santi Denia, ex difensore dell'Atletico Madrid.