Calciomercato, Bernardeschi potrebbe finire a Toronto: c’è l’offerta

Federico Bernardeschi, ex calciatore della Juventus, potrebbe raggiungere Insigne e Criscito a Toronto. Il club canadese della MLS ha avanzato un'offerta. Secondo Sky Sport c'è ottimismo affinché Bernardeschi accetti la proposta e la destinazione. Nel caso, la MLS diventerebbe sempre più italiana. Oltre ad Insigne e Criscito, infatti, si sono trasferiti da poco negli USA anche Chiellini (ai Los Angeles FC) e Giacomo Vrioni (al New England Revolution).