Calciomercato – Barcellona, Kessié ha deciso il suo futuro: le ultime

Franck Kessié, centrocampista del Barcellona, ha giocato pochissimo nella prima parte di stagione. Gennaio sarà il mese della sua partenza?

Daniele Triolo

Vita grama, finora, per Franck Kessié a Barcellona. Il centrocampista ivoriano, classe 1996, aveva lasciato il Milan a parametro zero, la scorsa estate, firmando un contratto da 6,5 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2026 con il club blaugrana. Un bel colpo, dal punto di vista economico. Quello che, probabilmente, Kessié non si aspettava è che da titolare fisso in rossonero sarebbe diventato un semplice comprimario in Catalogna.

Barcellona, Kessié gioca poco. Andrà via in questa sessione di mercato? — Nella prima parte di stagione, infatti, Kessié ha giocato appena 485' in 13 presenze tra Liga (7) e Champions League (6), competizione, questa, dove ha segnato anche il suo unico gol con il Barça, al 'Camp Nou', di testa contro i cechi del Viktoria Plzeň. Resta, però, il fatto che il campo lo vede davvero poco. Questo perché Gavi e Pedri sono titolari inamovibili, Frenkie de Jong è rimasto e, in mezzo, c'è pur sempre l'icona Sergio Busquets.

Ecco perché, negli ultimi tempi, il suo agente, George Atangana, ha sondato il mercato alla ricerca di una possibile destinazione per Kessié già in questo mese di gennaio. Si è parlato di un 'romantico' ritorno al Milan, di un approdo ai rivali dell'Inter, di un interesse di Napoli e Juventus. In realtà, su tutti, c'è il Tottenham di Antonio Conte, che vorrebbe portarlo sin da subito in Premier League. Il manager salentino, in fin dei conti, è un suo vecchio estimatore, sin dai derby di Milano.

Gli 'Spurs' lo cercano, ma lui vuole restare in Catalogna — Il Barça, con un'intervista del direttore sportivo Jordi Cruijff di qualche tempo fa, aveva già provveduto a togliere dal mercato Kessié. Per il club, l'ivoriano non si muoverà da Barcellona. Questo almeno fino a fine stagione. Ma che ne pensa il giocatore? Secondo quanto riferito da 'TuttoMercatoWeb', Kessié per adesso si sta mettendo contro ogni possibile destinazione. Vuole restare a Barcellona e convincere Xavi a farlo giocare di più. È convinto, infatti, di potersi ritagliare uno spazio importante anche in Spagna, nella Liga, in uno degli storici top club europei. Milan, preso il portiere per gennaio: ecco di chi si tratta >>>