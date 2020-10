Calciomercato Atalanta – Traorè ceduto, complimenti da un ex top player

Notizie Mercato Atalanta: Traorè allo United, i complimenti di Drogba

CALCIOMERCATO ATALANTA – Un’operazione incredibile e che ha sorpreso tutti: Amad Traorè, esterno ivoriano classe 2002, è passato dall’Atalanta al Manchester United per la clamorosa cifra di 40 milioni di euro. Una trattativa improvvisa? No, i Red Devils lo seguivano già da un anno. Resta comunque la sorpresa per l’enorme cifra, visto che Traorè ha giocato appena pochi minuti lo scorso anno.

Di certo sorride Antonio Percassi, che ha guadagnato un bel bottino. Un’operazione che ha fatto scalpore nel mondo del calcio, tanto da attirare anche l’attenzione di Didier Drogba, connazionale di Traorè. L’ex attaccante si è voluto complimentare con lui sui social: “Congratulazioni, grande Amad”. Pronta la risposta del giovane: “Grazie, leggenda”.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>