Calciomercato Atalanta – Rinforzi a gennaio per la Champions League

CALCIOMERCATO ATALANTA – La serata di oggi ha dimostrato come ancora, nonostante l’ottimo lavoro di Giampiero Gasperini, ci sia molta distanza da colmare tra Atalanta e grandi d’Europa. Oggi il Liverpool ha vinto agevolmente in Champions League contro i bergamaschi. Ciò che non uccide, fortifica però. I bergamaschi si sono resi conto che nel prossimo mercato ci sarà necessità di rinforzi. Molto probabilmente l’Atalanta interverrà sul mercato per rendere la squadra più competitiva. L’obiettivo è riuscire a essere protagonista, come aveva fatto lo scorso anno, anche con un po’ di fortuna. Stavolta c’è modo di prepararsi al meglio, l’Atalanta può essere protagonista e vuole farlo.

