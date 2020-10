Calciomercato Atalanta – Per Sacchi servono rinforzi

Ultime Mercato Atalanta: Sacchi si complimenta con Gasperini

CALCIOMERCATO ATALANTA – Ormai non si può più parlare dell’Atalanta come di una “piccola” del nostro calcio. I nerazzurri sono per il secondo anno in Champions League e viaggiano da top assoluta. Per questo gli uomini di Giampiero Gasperini sono candidati anche per lo Scudetto. Di questo ha parlato Arrigo Sacchi, ex allentore del Milan, che si è complimentato con il tecnico bergamasco, ma ha anche fatto notare che il doppio impegno sarà forse eccessivo. Servirebbero rinforzi. Ecco le sue parole al Festival dello Sport: “L’Atalanta è una grande società, con un pubblico innamorato della propria squadra. E poi ha un grande allenatore, che è riuscito a responsabilizzare i propri calciatori, facendo imparare loro la propria filosofia calcistica. L’ho detto a Gasperini, i nemici per lo Scudetto sono due: le partite infrasettimanali di Champions League toglieranno energie e punti. E poi c’è la presunzione che ad una grande squadra può venire”.

