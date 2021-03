Calciomercato Atalanta – La Juventus pensa a Gasperini

Il calciomercato dell'Atalanta potrebbe essere incentrato su Gasperini, pronto a un eventuale passaggio alla Juventus.

La crescita dell'Atalanta di Giampiero Gasperini continua e i nerazzurri di Bergamo hanno lasciato il segno anche in Europa, ma ora devono ovviamente stare attenti sul calciomercato: tutti i migliori talenti sono finiti nel mirino delle maggiori squadre. Ma non solo. Anche il tecnico nerazzurro ha la corte di molti club. Dopo l'avventura andata male sull'altra squadra nerazzurra del nostro campionato, Gasperini ora potrebbe nuovamente tentare il salto in una grande squadra.