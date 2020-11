Calciomercato Atalanta – Gasperini cambia qualcosa verso l’Inter

CALCIOMERCATO ATALANTA – Qualcuno dice già sia finita la favola Atalanta, soprattutto dopo la pesante sconfitta subita contro il Liverpool in Champions League per 5-0. Non ci sta Giampiero Gasperini, che è pronto a rivoluzionare la propria squadra, anche a livello tattico, per prendersi subito la rivincita contro l’Inter. Lo ha fatto intendere e probabilmente lo farà. Una decisione che apre il campo a possibili novità anche di mercato.

La prima ipotesi potrebbe essere il passaggio al 3-5-2 classico, quindi con un centrocampo più roccioso e che possa garantire più copertura. In questo caso ci sarebbe l’inserimento nei titolari di Matteo Pessina, ex Milan, che martedì sera è stato tra i pochi a fornire una prestazione positiva. Pessina potrebbe giocare al posto del Papu o di Luis Muriel, a supporto di Duvan Zapata.

L’altra possibilità sarebbe clamorosa: il passaggio alla difesa a quattro. Al centro spazio a Cristian Romero e Berat Djimsiti. A destra invece scalerebbe Rafael Toloi con Johan Mojica a sinistra. Sarebbe anche un trampolino di lancio per il giovane Matteo Ruggeri, che ha esordito proprio contro il Liverpool. Ovviamente sono cambiamenti importanti e che dovrebbero poi essere rafforzati da interventi sul mercato.

