Calciomercato Atalanta, doppia cessione: salutano Freuler e Miranchuk

L' Atalanta cede due calciatori di spessore: Remo Freuler passa al Nottingham Forest , mentre Aleksej Mirancuk si trasferisce al Torino . Il mediano svizzero, fedelissimo di Gasperini, vola in Premier League per 9 milioni di euro più bonus . Attesa l'ufficialità a breve.

Tutto fatto, invece, per Miranchuk al Torino, che chiude un altro colpo sulla trequarti dopo l'arrivo di Nikola Vlasic dal West Ham. Ufficiale il trasferimento del russo in granata in prestito con diritto di riscatto.