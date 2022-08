Calciomercato – Ajax, ufficiale l’arrivo di Lucca dal Pisa: il comunicato

Lorenzo Lucca , attaccante classe 2000, è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Ajax. L'ormai ex Pisa sarà il primo giocatore italiano a vestire la maglia dei 'Lancieri'. Nella scorsa stagione Lucca è partito alla grande in Serie B, segnando 6 gol nelle prime 7 giornate . Poi il nulla nelle successive 32. Ma l'Ajax ha creduto ugualmente nelle sua qualità e non ha esitato a portarlo in Olanda. Nei mesi scorsi è stato accostato anche al Milan . Ecco il comunicato.

"L'Ajax ha raggiunto un accordo con Pisa SC e Lorenzo Lucca per prendere in prestito l'attaccante con effetto immediato. Il giocatore italiano sarà ceduto in prestito per una stagione, fino al 30 giugno 2023. L'accordo prevede anche l'opzione di acquisto dell'Ajax".