Calciomercato – Ag. Hakimi: “Chi va via dall’Inter è sempre triste”

Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi, ha parlato dell'imminente addio di Achraf Hakimi dall'Inter. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Abbiamo parlato di diverse cose, non possiamo ancora dire che Hakimi è un nuovo giocatore del PSG. Stiamo parlando di tutto. Martinez resta qui, adesso è in Argentina per la Copa America. Lautaro è un giocatore dell'Inter, ha due anni di contratto ed è felice qui. Hakimi dispiaciuto per l'addio all'Inter? Chi va via dall'Inter è sempre triste".