Baiocchini: “Botman e Sanches: il Milan ha capito che c’è poco da fare”

Non arrivano grandi notizie in merito alle trattative per Botman e Renato Sanches . Manuele Baiocchini, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato proprio dei due giocatori che sembravano pronti al trasferimento al Milan.

"Oggi i dirigenti del Milan si sono sentiti non tanto con il Lille quanto con gli agenti di Renato Sanches e Botman", esordisce Baiocchini. "La sensazione è che il Milan abbia capito che c'è poco da fare. Sono scesi in campo club molto importanti come Newcastle e PSG. Il Milan si sente in difficoltà nel cercare di fronteggiare queste squadre che hanno un potere d'acquisto superiore a tutti i club italiani. Il Milan ha incassato il colpo e probabilmente nei prossimi giorni valuterà le alternative a Renato Sanches e Botman nonostante Maldini abbia la parola definitiva sulle scelte tecniche e volesse puntare solo loro", questo l'intervento del giornalista.