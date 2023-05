Arsenal, nuova offerta di rinnovo a Nelson: Milan alla finestra

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, noto portale sportivo inglese, l' Arsenal avrebbe fatto a Reiss Nelson , in scadenza a giugno 2023, una nuova proposta per il rinnovo di contratto. Il classe '99 rientrerebbe tra gli obiettivi di alcune squadre italiane quali Roma , Atalanta e, soprattutto, il Milan .

L'esterno inglese, però, ha già rifiutato, per ben due volte, le proposte di prolungamento dei Gunners. Eppure, ha spiegato il Daily Mail, Nelson starebbe riflettendo dato che quest'ultima offerta apparirebbe molto vantaggiosa. Qualora l'attaccante rinnovasse con l'Arsenal, i rossoneri potrebbero escludersi dalla corsa al classe '99 inglese, a meno che il club londinese non abbassi le richieste legate ad una valutazione di circa 15 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Per l'esterno, occhi su un giovane prospetto