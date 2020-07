Area scouting Milan – Rinnovo per Dario Rossi: i dettagli

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Novità riguardanti l’area scouting del Milan, che con l’arrivo di Ralf Rangnick assumerà un ruolo quanto mai centrale. L’obiettivo sarà quello di acquistare calciatori giovani e con grande potenziale, in modo da incrementare il “player trading”, troppo spesso sottoutilizzato dal club rossonero in questi anni.

A tal proposito, secondo l’indiscrezione di Nicolò Schira, il Milan ha rinnovato il proprio accordo con Dario Rossi fino al 2022. Rossi è un osservatore del club rossonero, ex Roma e Palermo con Monchi (ora al Siviglia), oltre che Massara (attuale ds rossonero) e Walter Sabatini. Uno dei membri dello scouting del Milan rinnova, in attesa di novità sugli altri membri e non solo.

