Napoli, tutto su Pioli: è il 'piano A' di De Laurentiis — Inoltre, è un vincente: ha conquistato, con il Milan, lo Scudetto nel 2022, oltre ad aver disputato una semifinale di Champions League l'anno seguente. In più, è 'aziendalista', il che non guasta. Anche in considerazione delle recenti dichiarazioni di De Laurentiis, al cinema 'Metropolitan', in occasione dell'anteprima del film Scudetto dei partenopei.

«Siamo stabilmente tra i 20 club più importanti d’Europa. Questo a molti tifosi non basta e a me dispiace. Per poter fare calcio, come dicevo da quando sono arrivato, bisogna essere aziendalisti, anche il tifoso, come lo sono diventati anche la maggior parte degli allenatori». Il Napoli, che vuole tornare in Champions nel 2025-2026, ha capito - secondo il quotidiano sportivo nazionale - che con Pioli allenatore raggiungere l'obiettivo sarà più facile.

Alternativa principale Italiano. Conte solo un sogno — La situazione, ad ogni modo, al momento è in stand-by, logicamente. Ci sono ancora quattro giornate di Serie A da disputare e Pioli è sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2025. Ma il club meneghino ha deciso di cambiare guida tecnica e questo l'allenatore di Parma lo sa: adesso sta a lui decidere cosa fare del futuro. Napoli, in fin dei conti, è una piazza affascinante e con la cessione di Victor Osimhen, Pioli, che lavorerebbe quasi da manager a stretto contatto con il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna, potrebbe fare mercato con tante risorse economiche. Si tratterebbe di una nuova, stimolante sfida per Pioli, a cui le sfide piacciono molto.

De Laurentiis, dunque, vede in Pioli l'allenatore ideale per avviare il nuovo ciclo del Napoli. Ma ci sono alternative nel caso in cui Pioli declinasse l'offerta e, pertanto, il 'piano A' saltasse? Il 'piano B', per 'La Gazzetta dello Sport', resta Vincenzo Italiano, in uscita dalla Fiorentina. Più difficile che Gian Piero Gasperini lasci l'Atalanta. Infine, Antonio Conte: è sempre stato il sogno di ADL, ma sembra davvero destinato a rimanere tale. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Conceicao allenatore? Questo il suo primo colpo >>>

