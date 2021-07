AC Trento, ufficiale l’arrivo di Riccardo Oddi dal Milan: il comunicato

Riccardo Oddi, che nell'ultima stagione ha giocato nella Primavera del Milan, saluta i colori rossoneri e si trasferisce al Trento

Riccardo Oddi , che nell'ultima stagione ha giocato nella Primavera del Milan, saluta i colori rossoneri e si trasferisce in prestito al Trento, club che milita in Serie D. Il comunicato che comprende anche l'acquisto di un altro giovane calciatore.

Cresce calcisticamente nel Sassuolo, poi passa al Parma, restandovi sino al 2015, anno in cui il club emiliano fallisce e Oddi approda al Milan, venendo aggregato immediatamente alle formazione Under 15. Veste subito anche la maglia dell'Under 17, sino al passaggio in "Primavera", categoria affrontata anche nel corso dell'ultima stagione con ottimi risultati. Giocatore dotato di grande esplosività fisica, l'esterno emiliano all'occorrenza può essere utilizzato anche in posizione più avanzata".