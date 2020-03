Mirabelli e il rimpianto Milik: “Lo avrei voluto al Milan”

CALCIOMERCATO MILAN – Massimiliano Mirabelli ha rivelato un affare di calciomercato non andato a buon fine quando era direttore sportivo del Milan: “Milik era un mio vecchio pallino, dai tempi dell’Inter – ha rivelato a Radio Kiss Kiss -. Conosco molto bene Milik, lo avrei voluto al Milan“.

Poi Mirabelli si è sofferto sul futuro del polacco: “Milik è un giocatore importante. Io mi auguro che non vada via dal Napoli perché è secondo me un attaccante di fascia alta e può giocare in qualsiasi club importante”. Mirabelli è diventato ds del Milan nel 2017, ma l’estate prima Milik era già stato acquistato dal Napoli. Nel frattempo arrivano approfondimenti dell’ultim’ora riguardanti il Milan >>>

