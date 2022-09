Milan, Leao va blindato ma Mendes chiede 7 milioni d’ingaggio

La super prestazione dell'attaccante del Milan , Rafael Leao , nel Derby vinto ieri sera dai rossoneri per 3-2 non sarà certo passata inosservata ai grandi club d'Europa che sognano di mettere le mani sul nazionale portoghese.

Eccezionale, straripante, meravigliosa... Gli aggettivi si sprecano quando tocca commentare prestazioni come quella eseguita da Rafael Leao ieri sera nel Derby della Madonnina. Un assist e due goal che hanno permesso al Diavolo di vincere la partita e ribadire una superiorità cittadina testimoniata dallo Scudetto sul petto.

E così mentre il Milan si coccola il proprio gioiellino, le grandi d'Europa (Chelsea in primis) continuano a monitorare la situazione relativa al contratto del nazionale portoghese. A tal proposito, l'edizione odierna di Tuttosport riporta quella che è di fatto l'attuale situazione: il contratto di Rafael Leao con il Milan scadrà nel 2024, l'ingaggio attuale del giocatore è di 1,5 milioni di euro e l'offerta per il rinnovo messa sul piatto dal Diavolo è di 4,5 milioni di euro d'ingaggio a stagione. Basteranno? Al momento sembrerebbe di no, viste le richieste di Jorge Mendes pari almeno a 7 milioni di euro d'ingaggio all'anno.