Milan, addio a Ricardo Rodriguez: i numeri con i rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN – Chiuso dall’esplosione di Theo Hernandez, dopo due stagioni e mezzo, saluta il Milan Ricardo Rodríguez che ieri ha firmato col PSV. In questa stagione, il laterale svizzero ha giocato solamente 5 gare coi rossoneri, ma da quando è arrivato ha vestito la casacca del Milan per 93 volte totali, segnando 4 gol e aiutando i compagni con 5 assist. Troppo poco rispetto a quanto ci si attendeva da lui e dal potenziale inespresso. Lascia il club di via Aldo Rossi per cercare spazio e minutaggio in vista degli Europei per una cifra complessiva di circa 6 milioni.

