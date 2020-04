Calciomercato Inter – Addio Godin, c’è Mourinho nel futuro

CALCIOMERCATO INTER – Il futuro di Diego Godin è sempre più lontano dall’Inter. Arrivato la scorsa estate, l’esperto difensore uruguagio ha via via perso il posto ai danni di Bastoni. Già da settimane si parla di un interesse dalla Premier League per lui, soprattutto da Manchester United e Tottenham.

Adesso però arriva un’indiscrezione direttamente da Nicolò Schira, che su Twitter scrive di un maggiore interesse da parte del Tottenham. Futuro da José Mourinho per Godin? Più che una possibilità. “Diego Godin potrebbe andarsene dall’Inter in estate. Il Tottenham lo sta cercando. Josè Mourinho lo voleva già, quando era seduto sulla panchina del Manchester United”. Intanto il Milan pensa al futuro e guarda al calciomercato: ecco gli obiettivi >>>