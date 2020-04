Ex Milan – Sosa: “La mia idea è di tornare all’Estudiantes”

CALCIOMERCATO MILAN – José Sosa, ex calciatore, in Italia, del Napoli nella stagione 2010-2011 e del Milan nella stagione 2016-2017, andrà in scadenza di contratto con i turchi del Trabzonspor, club in cui gioca dall’estate 2017, il prossimo 30 giugno. Oggi il ‘Principito‘ Sosa ha parlato e dichiarato cosa intenderà fare nei mesi a venire.

“Il mio contratto termina a giugno, ma con la situazione attuale non so cosa succederà. Si dice che la FIFA autorizzerà a estendere i contratti perché sono molti i casi come il mio. La mia idea è tornare all’Estudiantes. Ho avuto la fortuna di tornarci dopo l’esperienza al Bayern Monaco e se dovessi tornare in patria lo farei con la maglia biancorossa”, le dichiarazioni di Sosa.

