Calciomercato Milan – Saelemaekers atteso domani in città

CALCIOMERCATO MILAN – Tutto fatto. Alexis Saelemaekers sarà un nuovo giocatore del Milan. L’esterno belga si unirà al club rossonero dopo l’esperienza all’Anderlecht. Arriverà in prestito fino a giugno per 3,5 milioni, con obbligo di riscatto a 3,5 milioni e con 1 milione di bonus. Secondo quanto riferito da Sky, il giocatore dovrebbe arrivare a Milano nella giornata di domani per svolgere il consueto iter di visite mediche e poi firmare il contratto che lo legherà al club rossonero. Non è nota ancora quale sarà la durata del contratto, che comunque sarà a partire dalla prossima stagione, essendoci l’obbligo di riscatto. Il giocatore ha fortemente voluto diventare rossonero.

